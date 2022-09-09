فضائح التطبيع متواصلة بالرباط

قالت قناة "كان" الصهيونية، مساء الثلاثاء، إن الكيان المحتل يعلم منذ نحو عام باتهامات لاحقت رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب دافيد غوفرين بالتحرش بنساء مغربيات.

يأتي ذلك غداة كشف القناة عن تحقيق تجريه وزارة الخارجية الصهيوينة منذ أسبوع في الممثلية (مكتب الاتصال) بالرباط، بالتزامن مع استدعاء غوفرين لتقديم إيضاحات بشأن اتهامات له بالتحرش الجنسي والفساد.

وأضافت القناة، أنه "قبل (نحو) عام تلقت وزارة الخارجية شهادة خطيرة ضد رئيس البعثة بالمغرب دافيد غوفرين".

وأوضحت أن سيدة مغربية (لم تكشف هويتها) أرسلت في 25 أكتوبر 2021، شكوى إلى المتحدث باسم خارجية الاحتلال للإعلام العربي حسن كعبية، حول "سلوكيات غير مقبولة من قبل غوفرين".

وجاء في الشكوى: "كان يتعين على (إسرائيل) أن تنتقي دبلوماسييها وسفراءها بعناية، من غير المنطقي أن ترسل (إسرائيل) مهووسا بالنساء إلى حد التحرش بهن، هذا أمر مهين ويجب أن يتوقف"، وفق القناة.

وتابعت السيدة المغربية في شكواها: "سأكتفي بأن أخبرك أن لدى العاملات في الفندق الذي أقام فيه (غوفرين) لنحو 10 أشهر عشرات القصص تتعلق بهذا الأمر".

ولم تنف خارجية الإحتلال صحة ما أوردته القناة، واكتفت بالقول في ردها: "نحن على علم بهذه الرسالة، وهناك سلسلة ادعاءات ظهرت وأدت إلى التحقيق".

وصباح الثلاثاء، تم استدعاء غوفرين من الرباط بعد أقل من يومين من سفره إليها عقب استدعائه الأسبوع الماضي لتقديم إيضاحات بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.