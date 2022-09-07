غليزان: مروجا المهلوسات والمخدرات والنبيذ في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان من وضع حد لنشاط شخص يقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة على مستوى أحد الأحياء، حيث أوقفته وضبطت بمسكنه على 123 قرص مهلوس، وكمية معتبرة من المخدرات، كانت مهيأة لعملية الترويج، ومبلغ مالي من عائدات بيع هذه السموم، بالإضافة إلى حجز 04 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وفي ذات السياق حجزت ذات المصالح كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام بداخل مسكن أحد الأشخاص بحي رمادية، قدرت بــ:380 وحدة.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المروجين أمام العدالة.