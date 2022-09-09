شركة وينترشال ديا تسعى لتعزيز وجودها بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء، بمقر الوزارة، المديرة العامة لشركة وينترشال ديا، أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دون سمرز.

وحسب بيان الوزارة، فإن المباحثات بين الطرفين تركزت على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال المحروقات، والعلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة وينترشال، واصفين إياها بالممتازة وآفاق تعزيزها.

وأكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، على فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، ولا سيما في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها بموجب قانون المحروقات الجديد الذي يقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار والتعاون في مجال تطوير ونقل الهيدروجين ونقل المحروقات واحتجاز الكربون وتخزينه.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق، في نهاية هذا الاجتماع، على تنظيم لقاءات بين سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" مع ممثلي وينترشال، وفق البيان.

وأكدت سمرز أن المناقشات كانت مثمرة للغاية، وأن الجزائر هي المرشح الأول لشراكة قوية في مجال الطاقة، كما وأظهرت رغبة وينترشال الكبيرة والتزامها بتعزيز وجودها في الجزائر.