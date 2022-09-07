أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار واحد، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، حيث أدت قيود مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في الصين، أكبر مستورد للخام، وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، إلى مخاوف من ركود اقتصادي عالمي وانخفاض الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام (برنت) 1.35 دولار أو 1.5 بالمائة إلى 91.48 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 3 بالمائة في الجلسة السابقة، وسجل العقد أدنى مستوى خلال الجلسة عند 91.35 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 18 فيفري الماضي، وانخفضت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأمريكي 1.55 دولار أو 1.8 بالمائة إلى 85.33 دولار، ونزل المؤشر القياسي إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 85.17 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 26 يناير، حسب وكالة "رويترز".