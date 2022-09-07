استشهاد شاب فلسطيني بمحافظة طوباس

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب محافظة طوباس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها، إن الشاب يونس غسان تايه (21 عاما) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة بالمحافظة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما جرى اعتقال شابين فلسطينيين بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

جدير بالذكر، أن أمس الثلاثاء استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال يصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.