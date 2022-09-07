القرار السوري.."حكيم وشجاع"

وصف وزير الخارجية رمطان العمامرة، القرار السوري بعدم المشاركة في القمة العربية المقبلة، بـ"الشجاع والحكيم والمسؤول".

واعتبر لعمامرة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" الإماراتية، أن القرار السوري، يسهل عمل البلد المضيف (الجزائر)، للوصول إلى تمثيل عربي شامل، في أعلى المستويات الممكنة، قائلا "سوريا سواء حضرت القمة أم لا فهي جزء لا يتجزأ من العمل العربي المشترك."

وأرجع الوزير، غياب سوريا هذه المرة إلى رغبتها في عدم التسبب بالحرج إلى بعض الدول العربية، موضحا أن دمشق فضلت عدم المشاركة لإفساح المجال أمام الأشقاء العرب للتركيز على القضايا الحيوية بدلا من تصدير المشكلات.

قرار دمشق كان قد أعلنه وزير الخارجية فيصل المقداد، يوم الأحد الماضي حين قال إن بلاده "تفضل" عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال القمة العربية المرتقب عقدها في الجزائر.