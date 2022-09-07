الجزائر ترشح هذا الفيلم لتمثيلها في الأوسكار

أعلنت اللجنة الجزائرية لانتقاء الأفلام اختيار الفيلم الروائي الطويل "إخوتنا"، للمخرج رشيد بوشارب، للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، ضمن جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية.

والفيلم بطولة سمير قاسمي، ورضا كاتب، ولينا خوذري، ويتناول قصة سقوط المهاجر الجزائري مالك أوسكين، على يد عناصر من الشرطة الفرنسية، خلال احتجاج طلابي على إصلاحات التعليم الجامعي عام 1986.

وقالت اللجنة في بيان إنها اختارت "إخوتنا"، بعد مفاضلة بينه وبين أفلام "حورية" للمخرجة مونيا مدور، و"حليم الرعد" للمخرج محمد بن عبد الله، و"زفيرة.. الملكة الأخيرة" من إخراج عديلة بن ديمراد وداميان أونوريه.

وتشكلت اللجنة برئاسة المخرج محمد لخضر حمينة، وعضوية المخرجة ياسمين الشويخ، والممثل فوزي صايشي، والممثل حسان كشاش، ومهندس الصوت علي محفيش، والملحن سليم دادة، والناقد السينمائي سليم عقار.

ويقام حفل جوائز الدورة 95 للأوسكار في لوس أنجلوس في مارس 2023.