المدية: الإطاحة بشبكة تروج المهلوسات

تمكن أعوان الشرطة بأمن دائرة قصر البخاري بالمدية، بداية هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 05 أشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون في الاتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسط أحياء مدينة قصر البخاري.

وتعود وقائع القضية إلى استغلال لمعلومات وصلت إلى عناصر الشرطة القضائية بأمن الدائرة، مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة قصر البخاري.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة، والترصد لأفراد الشبكة الإجرامية من طرف قوات الشرطة بالزي المدني، وبعد التأكد من صحة المعلومات، وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، تم مداهمة مكان تواجدهم من طرف قوات الشرطة، أين تم الإطاحة بهم وتوقيفهم في حالة تلبس، مع حجز 120 كبسولة من المؤثرات العقلية، وكمية من المخدرات الصلبة كانت مهيأة للترويج، ومبلغ مالي من عائدات الاتجار في السموم.

وقد تم إيداع المتهمين الحبس المؤقت عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية ضمن جمعة إجرامية منظمة.