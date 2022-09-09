تشيلسي يفصل في مستقبل توخيل

أعلن اليوم الأربعاء، نادي تشيلسي الإنجليزي انفصاله عن مدربه الألماني توماس توخيل وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي لـ " البلوز"، دون ذكر تفاصيل الإقالة.

وجاء عبر المصدر ذاته:" نيابة عن الجميع في نادي تشيلسي ، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس وطاقمه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي، سيحظى توماس بحق مكان في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

وأردف:" مع وصول مجموعة الملكية الجديدة إلى 100 يوم منذ توليها النادي ، ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي قدمًا بالنادي ، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذا الانتقال".

وختم:" سيتولى طاقم تدريب تشيلسي مسؤولية الفريق للتدريب والتحضير لمبارياتنا القادمة حيث يتحرك النادي بسرعة لتعيين مدرب رئيسي جديد".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس في الترتيب العام برصيد عشر نقاط، وكان قد خسر البارحة بهدف دون رّد أمام زغرب الكرواتي بهدف دون رد ضمن منافسات رابطة الأبطال.