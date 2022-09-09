تبسة: انتشال جثة فتاة تونسية جرفتها السيول من تونس

انتشلت مصالح الحماية المدنية بتبسة، الرعية التونسية المبحوث عنها بمجرى وادي العلق على التراب التونسي.

وجاء في بيان لذات المصالح: "تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة مساء أمس، في تدخل أولي وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة والرتل المتحرك وفرقة الغطاسين التابعين لمديرية الحماية المدنية لأجل البحث عن إمرأة مفقودة (جنسية تونسية) بوادي العلق ببلدية المريج دائرة الونزة، وإلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، تم العثور على المرأة جثة هامدة بمجرى الوادي بالتراب الجزائري وتم انتشال الجثة".