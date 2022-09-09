انطلاق عملية تكوين معلمي الإنجليزية في الطور الابتدائي

تنطلق غدا الخميس عملية تكوين أساتذة اللغة الإنجليزية، في الطور الابتدائي تحسبا للدخول المدرسي 2022/2023 .

وأوضح فتحي عبيد مدير التربية لولاية تيسمسيلت، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم تسطير برنامج خاص، يتضمن دورات تكوينية مكثفة يؤطرها مفتشون في اللغة الإنجليزية، وترتكز على استيعاب المنهاج والتحكم في العملية التعليمية.

وحسب مفتشة التعليم المتوسط بولاية تمنراست ماموني فتيحة فإن أساتذة الإنجليزية في الطور الابتدائي، سيستفيدون كل أسبوع بعد انطلاق الموسم الدراسي، من التكوين في سبعة مقاييس وهي: تعليم اللغة الإنجليزية وتسيير القسم وتنظيم التمدرس والمناهج والتقويم والتشريع المدرسي والتخطيط. يشار إلى أن تعليم اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي للموسم الدراسي 2022/ 2023 يخص السنة الثالثة فقط.