مدرب أمل الأربعاء يقاطع تدريبات النادي

كشف اليوم الأربعاء، مدرب أمل الأربعاء الهاشمي غويلم أنه لم يحضر تدريبات الفريق منذ الإثنين الماضي وهو موعد استئناف التدريبات بعد لقاء وفاق سطيف. وقال غويلم في اتصال بـ " الخبر": " بالرغم من الخسارة أمام وفاق سطيف، إلا أن الجميع كان معجبا بما قدمه اللاعبون، فحتى حسام البدري أثنى بالمستوى الذي ظهرنا به لأننا وقفنا الند للنّد أمام المنافس وكلانا قدم مباراة جيدة".

وأردف:" تفاجأت خلال حصة الاستئناف بمجوعة من الأشخاص قاموا بشتمي بمختلف العبارات، وهو ما حز في نفسي كثيرا لأنني أحاول العمل على حسب الإمكانيات المتاحة لدي".

وتابع:" السبب في ذلك هو أنني بعد نهاية المعسكر التحضيري الذي قمنا به قبل انطلاق المنافسة، طلبت من الإدارة تسريح 6 لاعبين تم التعاقد معهم قبل قدومي وذلك لعدم اقتناعي بمستواهم، هناك أشخاص يعرفونهم جيدا هم من قاموا بجلب هؤلاء العناصر من أجل مصلحتهم الخاصة، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي".

وختم:" ما حدث أمر غير مقبول تماما، على الإدارة تحمل مسؤولياتها لقد اتصل بي رئيس النادي من أجل العودة لكن بنسبة كبيرة لن أعود لتدريب الأمل".