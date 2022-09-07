حريق مهول بقاعدة الحياة بجانت

اندلع، اليوم الأربعاء، في حدود الساعة الثامنة صباحا، حريق مهول بقاعدة الحياة تابعة لمؤسسة خاصة عنتير للخدمات بالمكان المسمى طريق المطار حوالي 7 كلم عن مقر ولاية جانت.

وأفاد بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية بجانت، أنه تم خروج إسعافات الوحدة الرئيسية مدعمة بالمركز المتقدم تين خاتمة، حيث تم تسخير لهذه العملية شاحنتي إطفاء حجم كبير وشاحنتي الحرائق الخفيفة، وسيارة إسعاف طيبة، وسيارة اتصال.

وأكدت الحماية المدنية أنه لا وجود لخسائر بشرية، مع احتراق كلي لـ 11 حاوية بها 20 غرفة بجميع مستلزماتها كما تم إنقاذ 60 غرفة المتبقية.