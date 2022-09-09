إيني الإيطالية تستحوذ على أنشطة هذه الشركة في الجزائر

أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة، استحواذها على أنشطة شركة بريتيش بتروليوم البريطانية، في امتيازات حقلي "إن أمناس" و"إن صالح" في الجنوب الجزائري.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أعلنت شركة إيني استحواذها على أنشطة شركة بريتيش بتروليوم في الجزائر، بما في ذلك امتيازان "إن أميناس" و "إن صالح"، وهما امتيازان لإنتاج الغاز، بفائدة تشغيل تبلغ 45 بالمائة، و89 بالمائة، و33.15 بالمائة".

وتزود الجزائر إيطاليا حاليا بـ 13.9 مليار متر مكعب منذ مطلع السنة الجارية، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بـ 113 بالمائة، كما تعتزم إمداد إيطاليا قبل نهاية سنة 2022 بستة مليارات متر مكعب إضافية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.