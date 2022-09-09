بوتين: الأوروبيون يواصلون العمل كمستعمرين وخداع الدول الفقيرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حمى العقوبات الغربية تشكل تهديدا للعالم كله، معتبرا أن الولايات المتحدة قوضت أسس النظام الاقتصادي العالمي. وجاءت تصريحات بوتين خلال كلمة له في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في نسخته السابعة في مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي. وقال بوتين: "تم استبدال جائحة كورونا بتحديات أخرى تهدد العالم كله، نحن نتحدث عن حمى العقوبات (الغربية)

وأشار إلى أن التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض، ووفقا لنتائج العام الجاري سيكون عند 12 بالمائة، مضيفا أن روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية.

وتابع بوتين: "الوضع الاقتصادي في روسيا استقر، لكن المصاعب لا تزال قائمة وخصوصا المتعلقة بالإمدادات من الخارج"، مضيفا: "من المستحيل عزل روسيا ويكفي فقط النظر إلى الخريطة".

ونوّه إلى أن أحد أسباب إغلاق الشركات في أوروبا هو قطع العلاقات التجارية مع روسيا، قائلا: "الأوروبيون يواصلون العمل كمستعمرين ويواصلون خداع الدول الفقيرة".

وتابع بوتين: "الدول الغربية ستدخل في أزمة اقتصادية واجتماعية لأنها تهتم فقط بمصالح الأغنياء، ربما يستحق الأمر توقيف تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الدول الغنية، سأستشير الرئيس التركي أردوغان بشأن هذا الموضوع".