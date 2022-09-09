طربزون سبور يغري لاعب" الخضر"

كشف اليوم الأربعاء، تقرير تركي أن نادي طربزون سبور يريد ضم لاعب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم. وحسب موقع" فوطو سبور" التركي، فإن النادي اتصل بسفيان فغولي وقدم له عرضا مغريا.

وفق المصدر ذاته، فإنه تم تقديم ما قيمته 1.25 مليون يورو سنويا لمتوسط ميدان " الخضر" الذي كان يتحصل على مبلغ 3.58 مليون يورو سنويا مع عقد لمدة عام واحد بالإضافة إلى عام قابل للتجديد.

وسيمنح طرابزون مكافآت الأهداف والتمريرات الحاسمة للاعب الذي لم يوافق بكل إيجاب على العرض المقدم من طرف الأهلي المصري.

وختم" فوطو سبور"، أنه في حال تم الاتفاق بين الطرفين فإنه من المتوقع أن يمضي العقد غدا الخميس.