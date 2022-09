Canicule sur 9 wilayas du nord du pays

L’Office National de Météorologie (ONM) a émis, ce mercredi, un bulletin d’alerte météo de niveau 1, canicule pour 9 wilayas, notamment, Alger, Blida, Tizi Ouzou, Boumerdes, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Le mercure affichera des températures chaudes sur la majorité de ces régions.

Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 30 et 38 degrés Celsius sur les zones côtières, entre 33 et 40 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays, et de 35 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore la même source.