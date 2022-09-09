لهذا السبب قطعت ألبانيا علاقاتها مع إيران

قطعت ألبانيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، كما أمرت طاقم السفارة الإيرانية بمغادرة البلاد.

وتتهم ألبانيا سفارة إيران بتنسيق هجوم إلكتروني كبير. وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، إن تحقيقا توصّل إلى "دليل دامغ" على أن إيران "استعملت أربع مجموعات لتنفيذ الهجوم على ألبانيا" يوم 15 جويلية.

وأضاف راما أن المهاجمين حاولوا شلّ خدمات حكومية، وحذف وسرقة بيانات حكومية، والتحريض على الفوضى. ووصف راما ردّ بلاده بـ "الشديد ... لكنه فُرض علينا".

وقالت الولايات المتحدة إنها تدين بشدة الهجوم الإلكتروني على دولة حليفة للناتو، وتعهّدت بمحاسبة إيران على خطوات من شأنها تهديد أمن ألبانيا وعمل "سابقة مكدّرة للفضاء الإلكتروني".