إحباط محاولات إدخال 5 قناطير كيف معالج من المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة ما بين 31 أوت و6 سبتمبر الجاري، من إحباط محاولات إدخال ما يربو عن 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، حسب ما أوردته، اليوم الأربعاء، حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في الحصيلة أنه و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 36 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ5 قناطير و8,5 كيلوغرام من الكيف المعالج".

كما تم أيضا --يضيف المصدر ذاته-- ضبط "كيلوغرام واحد من مادة الكوكايين و341337 قرصا مهلوسا".

أما في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، فقد "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي 6 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بجيجل".

من جهة أخرى و"بكل من تمنراست وعين صالح وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 84 شخصا وضبطت 27 مركبة و 114 مولداكهربائيا و80 مطرقة ضغط".

من جهة أخرى، "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 74 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 49 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".