باتنة: توقيف أفراد عصابة غابة "كوندورسي"

أوقفت فرقة الدرك الوطني وادي الشعبة التابعة للمجموعة الإقليمية بباتنة اثنان من أفراد عصابة إجرامية أعمارهم 25 و32 سنة كانت تنشط على مستوى غابة "كوندورسي" غير بعيد عن المخرج الجنوبي للولاية.

ويتمثل نشاط هذه المجموعة في الاعتداء على بعض زوار الغابة في الأوقات والفترات التي تقل فيها الحركة المرورية مستغلين في ذلك عدم وجود شبكة لمختلف متعاملي الهاتف النقال، وقد استندت مصالح الدرك في عملية التوقيف على شكاوي من مواطنين تعرضوا للاعتداء من طرف أفراد هذه العصابة الذين قاموا بتجريدهم من أموالهم وبعض الحلي والهواتف النقالة.

الشابان الموقوفان تم تقديمهما للجهات القضائية في الوقت الذي يواصل أفراد الفرقة البحث والتحري عن بقية أفراد المجموعة الإجرامية.