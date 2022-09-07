هذا موعد تسلم طائرتين من نوع "بومباردي"

أعلن المدير العام للغابات، جمال طواهرية، عن اقتناء طائرتين من نوع "بومباردي" المعروفة بقدرتها الفائقة على تخزين المياه وسرعتها أثناء الإقلاع والهبوط مما يجعلها مثالية في إخماد الحرائق .

وكشف طواهرية، في تصريحات للإذاعة الوطنية، بأن الجزائر ستستلم في ديسمبر المقبل طائرة أولى والثانية خلال الثلاثي الأول من عام 2023.

في نفس السياق، أعلن المدير العام للغابات بأن النظام الوطني للحماية والوقاية والإنذار المبكر عن الحرائق والمطبق منذ شهر ماي الماضي سيظل ساري المفعول إلى غاية الـ31 أكتوبر المقبل.

وفي تقييمه للحرائق الأخيرة بولايات شرق البلاد قال المدير العام للغابات إن "الوضعية العامة في البلاد كانت تحت السيطرة حتى الـ16 من شهر أوت الماضي وحينها لم تتجاوز المساحة التي تضررت بفعل عدد من الحرائق حدود الـ03 آلاف هكتار ".

وفي تحليله لأسباب ارتفاع الخسائر البشرية والمادية بولاية الطارف، أوضح ذات المتحدث "بكل أسف نترحم على كل الضحايا ونحن نعرف بأن الطارف تشتهر بمناخها الرطب وكثافة غطائها النباتي وتنوعها البيولوجي، ومن سوء الحظ ساهمت أيضا الرياح القوية يومي 17 و18 أوت - والتي تجاوزت سرعتها 90 كلم في الساعة – في امتداد واتساع رقعة النيران ."