بشرى سارة لأنصار اتحاد الجزائر

أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، استلام الشطر الأول من مركز التحضير والتكوين الخاص بالنادي شهر نوفمبر القادم.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "الفايسبوك": "بشرى سارة تزفها إدارة اتحاد الجزائر بقيادة رئيسها أحمد أعراب للأنصار تزامنا مع الانطلاقة القوية لفريقنا الغالي حيث سيستلم النادي الشطر الأول من مركز التكوين شهر نوفمبر القادم في انتظار نهاية كل الأشغال وجاهزية مركز التحضيرات عام 2023".

وأرفقت خلية الإعلام في اتحاد العاصمة تصريحات رئيس النادي مع شريط فيديو لتطور الأشغال في عين المكان، حيث أكد القائمون على المشروع إمكانية انتقال الفريق الأول للتدرب بالمركز حتى قبل نهاية الأشغال بنسبة مائة بالمائة.

للتذكير، يضم مركز تحضير وتكوين اتحاد الجزائر عدة مرافق منها مبان للإدارة، ملاعب كرة قدم وأماكن للإقامة ويقع ببلدية عين البنيان غرب الجزائر العاصمة.