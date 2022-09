L’Algérie réceptionnera deux avions bombardiers d’eau

L’Algérie a procédé a l’achat de deux avions bombardiers d’eau, dont le premier sera réceptionné en décembre tandis que le second est prévu au premier trimestre 2023, a annoncé ce mercredi, le Directeur général des Forêts, Djamel Touahria.

Le même responsable a fait savoir que le Plan national de prévention et de lutte contre les feux de forêt mis en place en mai dernier restera en vigueur jusqu’au 31 octobre prochain.

Concernant les feux de forêts ayant ravagé l’Est du pays, le Directeur Général des Forêts a indiqué que jusqu’au 16 Aout dernier, que la situation était sous contrôle et que la zone ayant été touchée par les incendies n’a pas dépassé les 03 mille hectares.