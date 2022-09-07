طلاق بالتراضي بين "الكناري" وريغا

قررت شبيبة القبائل الانفصال بالتراضي عن المدرب البلجيكي خوزي ريغا، عقب خسارة الفريق أمس الثلاثاء، أمام اتحاد الجزائر (1-0) بملعب الدار البيضاء لحساب الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجلت الشبيبة بداية سيئة عقب تسجيلها لثلاثة انهزامات على التوالي في الجولات الثلاثة الأولى دون تسجيل أي هدف.

وسيتولى المدرب المساعد قيادة الشبيبة في ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا بملعب "لات ديور'' بثياس أمام كازمانس اف.سي السنغالي، يوم الأحد في انتظار تعيين مدرب جديد.

للتذكير، فقد أسندت إدارة النادي الجزائري مهمة تدريب الفريق للبلجيكي جوزي ريغا (64 عاما)، خلفا للتونسي عمار السويح الذي قرر مغادرة الفريق بعد نهاية الموسم الفارط.