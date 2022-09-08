تعليمات جديدة بشأن عقود سكنات ومحلات "عدل"

ترأس الأربعاء المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني إجتماعا تقنيا حضره المديريين المساعدين والمديريين المركزيين والجهويين لوكالة "عدل".

وحسب بيان للوكالة فقد المدير أعطى تعليمات صارمة ومباشرة في معالجة مختلف الملفات خاصة منها المتعلقة بالعقود وبيع المحلات التجارية، كما دعا الى مضاعفة العمل أكثر و التنسيق مع مختلف المصالح الإدارية للحصول على العقود مع تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية أمام طالبي عقود سكنات صيغة البيع بالإيجار واصحاب المحلات التجارية.

أما عن تقدم الأشغال بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار فقد أكد المدير العام، حسب نفس المصدر، أن وكالة عدل قد سطرت برنامجا يلزم الجميع كل على مستواه لتحقيقه وتحقيق الأهداف التي التزمت بها.

كما اسدى بعدها المدير العام تعليمات صارمة من أجل المتابعة الميدانية للأشغال و إتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة ووضعها في الخانة السوداء كما دعا الى تكثيف الزيارات المدانية و الدورية والتكفل بإنشغالات قاطني سكنات صيغة البيع بالإيجار مختلف الأحياء الأحياء السكنية بمختلف ولايات الوطن.