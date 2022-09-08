وجهة خليجية لبودبوز

وصل الدولي الجزائري، رياض بودبوز، إلي مدنية جدة استعدادًا للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الحالي الجاري.

وووفق الصحافة السعودية فقد تم الاتفاق مع صاحب 32 سنة بعد نهاية عقده مع نادي سانت إيتيان الفرنسي.

ويعتبر نادي أهلي جدة من أعرق الأندية في السعودية وشكل سقوطه الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية صدمة في الشارع الرياضي بالمملكة.

وخاض بودبوز عدة تجارب في أوروبا كان أغلبها في الدوري الفرنسي بأندية سوشو، باستيا، مونبولييه وسانت ايتيان، إضافة إلى فترة في إسبانيا في ناديي ريال بيتيس وسيلتا فيغو.