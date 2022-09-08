ولاية الجزائر تعمل للحاق بكبريات العواصم في هذا المجال

ترأس الاربعاء والي ولاية الجزائر أحمد معبد، بمقر الولاية، اجتماعا خصص لدراسة إبرام اتفاقيات مع مؤسسات عمومية متخصصة في إصلاح وصيانة الشاحنات والآليات، من أجل التكفل بحظيرة الشاحنات والآليات التي تمتلكها المؤسسات العمومية الولائية، من أجل استغلالها في العناية بالبيئة والتكفل بالمحيط، في انتظار استلام عدة شاحنات جديدة مختلفة الأنواع التي قررت ولاية الجزائر اقتنائها من أجل التكفل الأمثل بالنظافة في عاصمة البلاد.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فان هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية المنعقدة في إطار مخطط الجزائر العاصمة مدينة نظيفة والذي سيتم خلاله تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للعناية والتكفل بالمحيط وتحسين ظروف معيشة الساكنة، ولاسيما من خلال إيجاد حلول ناجعة وفعالة لإشكالية رفع، تجميع، معالجة واسترجاع النفايات بمختلف أنواعها ومصادرها.

هذا وقد أسدى الوالي، حسب نفس المصدر، تعليمات بالتعجيل في توفير العدد الكافي من حاويات جمع النفايات ذات النوعية الجيدة، المخصصة للفرز الانتقائي، لتدارك العجز المسجل في جمع ورفع النفايات وتثمينها وفقا للأساليب الحديثة والتقنيات العصرية المعتمدة في كبريات العواصم العالمية والتي تراعي المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.