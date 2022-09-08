الجزائر تهنيء بحسن سير الانتخابات في هذه الدولة

اصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا اعربت فيه عن "تهانيها الخالصة لجمهورية كينيا الصديقة على السير الحسن للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أوت 2022 والتي أسفرت عن فوز ويليام ساموا روتو، الذي تتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة." وحسب نفس المصدر، "تثمن روح المسؤولية ودرجة الوعي المثاليتين لدى الشعب الكيني" كما ".. تجدد الجزائر مرة أخرى إرادتها القوية في العمل بالتشاور مع الرئيس المنتخب من أجل تعزيز العلاقات التاريخية الأخوية والتضامنية بين البلدين، علاوة على التشاور على مستوى الهيئات الاقليمية والدولية في صالح القارة الأفريقية والدفاع عن القضايا العادلة."