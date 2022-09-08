تحديد تفاصيل شعبة الفنون في الثانوي

اجتمعت الأربعاء بالجزائر العاصمة اللجنة القطاعية المشتركة المشكلة بين وزارتي الثقافة والفنون والتربية الوطنية والتي تضم إطارات من القطاعين من أجل وضع آخر اللمسات لإطلاق شعبة الفنون.

وحسب بيان لوزارة الثقافة والفنون فان اللجنة قد عملت "بكل جدية من أجل وضع خطة عمل فعالة" تضمنت جملة من "الأولويات" أهمها تنصيب لجان إعداد البرامج الدراسية ومحتوى المواد الدراسية، وتنظيم الأسبوع الإعلامي الوطني للتعريف بشعبة الفنون في التعليم الثانوي.

ومن هذه الأولويات أيضا، حسب البيان، التفكير في "الصيغة المثلى لإطلاق هذه المبادرة" حيث وبعد دراسة عديد المقترحات تم الاتفاق على إطلاق العملية "في ثانوية نموذجية بالعاصمة (مؤسسة واحدة وطنية) مفتوحة أمام جميع التلاميذ الذين يتوفر فيهم عنصري الرغبة والاستعداد".

وأعطت اللجنة أيضا أولوية لتنصيب لجان الانتقاء المشتركة والمتكونة من أستاذة في مختلف التخصصات الفنية التابعة لمؤسسات التكوين العالي تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون والتي زارت 50 ولاية عبر مختلف جهات الوطن قصد إجراء عملية الانتقاء التي ترشح لها أزيد من 1000 مشارك وتم من خلالها انتقاء 168 تلميذا.

ومن بين هذه الأولويات أيضا وضع سلم المعايير التي تم على ضوئها انتقاء هؤلاء التلاميذ والتنسيق من أجل اختيار المؤطرين وإخضاعهم لبرنامج تكويني مكثف.

ولفت البيان إلى أن الانتساب لهذه الشعبة يتفرع من الجذع المشترك آداب ومن الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا، ومدتها سنتين، وتميزها أربعة خيارات وهي الموسيقى والفنون التشكيلية والمسرح والسينما سمعي-بصري.

ويأتي استحداث "شعبة الفنون" (بكالوريا الفنون) تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجال الإنتاج الفكري والثقافي والفني الرامية إلى تكوين جيل قادر على المساهمة في التنمية الوطنية وإبراز دور قطاع

الثقافة والفنون في تجسيد مشروع التغيير المنشود قصد المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال ترقية التربية الفنية في الوسط المدرسي وجعلها مشتلة لتربية المواهب وتنميتها وطنيا في مختلف التخصصات.

وكانت المشاورات والاجتماعات التنسيقية بين قطاعي الثقافة والفنون والتربية الوطنية قد توجت بإبرام اتفاقية إطار بينهما في 15 مارس 2022 تقضي باستحداث

وتنظيم بكالوريا فنية، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

المعلن عنه في مجلس الوزراء المجتمع في 18 أبريل 2021.

وأعلنت بعدها وزارة التربية الوطنية عن استحداث "شعبة الفنون" في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وهذا ابتداء من السنة الدراسية القادمة.

وحسب ما تضمنه القرار الوزاري رقم 37 المؤرخ في 14 أفريل 2022 والذي يحدد شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي فإن استحداث هذه الشعبة يهدف الى "تنمية وصقل مواهب التلاميذ الفنية وتطويرها وإكسابهم ثقافة تمكنهم من فهم الأبعاد الثقافية التاريخية والجمالية للإبداعات الفنية وترقية البعد الفني وإعطائه

مكانة في النظام التربوي الجزائري".