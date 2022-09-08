شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المقاولاتية

تم الاربعاء، تحديد بعض أنشطة الشراكة بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "اناد" والشركة القابضة للصناعات الكيماوية (آ سي أس)، تسمح لأصحاب المؤسسات المصغرة بالمشاركة في بعض نشاطات هذه المؤسسة العمومية، في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والخاص.

وحسبما افاد به بيان لمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.

وجاء هذا خلال جلسة عمل تقنية لتحديد مجالات الشراكة مع المؤسسات المصغرة في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وفق قاعدة "رابح-رابح" ترأسها كل من المدير العام بالنيابة لوكالة "اناد"، محمد الشريف بوزيان، والرئيس المدير العام للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، سمير يحياوي, يضيف نفس المصدر.

وتم في هذا الإطار وكإجراء أولي، تفعيل الأنشطة ذات الجاهزية مع كل من المؤسسة الوطنية للدهن (أوناب)، المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط (أو أن بي

سي)، ومؤسسة "تونيك صناعة".

وعليه، تم الاتفاق على إشراك أصحاب مركبات نقل البضائع الممولين من قبل وكالة "اناد" في تطوير و توسيع شبكة توزيع المؤسسة الوطنية للدهن وفق صيغة البيع المباشر بهدف تمكين "المؤسسات المصغرة من الحصول على عقود تجارية من جهة وزيادة انتشار منتجات المؤسسة العمومية الرائدة في مجال الدهن، من جهة اخرى، وكذا كسر سلسلة المتدخلين بين المؤسسة والتاجر"، يقول ذات المصدر.

كما تم الاتفاق على فتح مؤسسات مصغرة كنقاط بيع منتجات الدهن والديكور وكل منتجات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عبر عدة ولايات، مع امكانية استغلال محلات مؤسسة "أوناب".

وتقرر أيضا تسليم اعتمادات لأصحاب المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال الدهن الصناعي من أجل المناولة مع شركة "أوناب" في المشاريع الكبرى.

كما خلص الاجتماع الى إدماج أصحاب المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال رسكلة الورق، والبلاستيك والمطاط في سلسلة إنتاج هذه المواد الهامة.

وفي ختام الجلسة تم تنصيب ممثلي اللجنة المشتركة للمتابعة، لإنجاح هذه الشراكة خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وكذا تعميمها على باقي الأنشطة التي تمثلها المؤسسات الفرعية للشركة القابضة للتخصصات الكيماوية، حسب البيان.

وذكر البيان أن العملية تدخل في إطار تفعيل الإتفاقية الموقعة بين وكالة "اناد" والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي أشرف عليها كل من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، ووزير

الصناعة، احمد زغدار، يوم 4 اوت الماضي.