مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين، أوّل أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أنّ ”عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات، ونظّموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقّوا شروحا عن الهيكل المزعوم”.



وأوضح أنّ ”المستوطنين أدّوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، لاسيما بمنطقة باب الرّحمة”. وأكّد المركز أنّ ”شرطة الاحتلال واصلت التّضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى، واحتجاز هُوياتهم عند بواباته الخارجية، فضلًا عن إبعاد العشرات عنه لفترات متفاوتة”. ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967م، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدّخول منه إلى المسجد الأقصى.



ويتعرّض المسجد الأقصى يوميًا، عدَا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطّط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.



