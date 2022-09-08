الأمم المتحدة: العالم تراجع خمس سنوات في هذه المجالات

أكدت الأمم المتحدة تراجع العالم خمس سنوات في مجال التنمية، بسبب تضافر الأزمات العالمية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير له، إن متوسط العمر والتعليم ومستوى المعيشة، تراجع خمس سنوات. وأوضح أنه "للمرة الأولى منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في 2020 و2021، وعاد إلى ما كان عليه في 2016".

وأشار التقرير إلى أن "هذا "التراجع الهائل يشمل أكثر من 90 بالمائة من دول العالم"، بحسب وكالة "فرانس برس". ونقلت الوكالة عن رئيس هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكيم شتاينر قوله إن "هذا يعني أننا نموت مبكرا وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض".

وأضاف في مقابلة مع الوكالة: "عبر هذه المعايير الثلاثة، يمكن تكوين فكرة عن سبب بدء شعور الناس باليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل". وأكد شتاينر: "مررنا بكوارث من قبل وحدثت نزاعات من قبل لكن تضافر ما نواجهه اليوم يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية".

وأشار التقرير إلى أن "السبب الرئيسي هو كوفيد-19 إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء السكان وقتًا لالتقاط أنفاسهم". وأضاف التقرير إنه "بينما كان المؤشر يرتفع بشكل مستمر لعقود، عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه في 2016 ماحيا بذلك سنوات من التطور".