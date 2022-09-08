وفاتان وإصابات في حادثي مرور بأولاد جلال وتيسمسيلت

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية لولاية أولاد جلال في بيان لها إن وحدتها الرئيسية تدخلت فجر هذا الخميس في حدود الساعة الثالثة وخمسا وعشرين دقيقة(03:25) لأجل حادث مرور مميت نجم عن اصطدام بين سيارة نفعية من نوع هيليكس ودراجة نارية بالطريق الوطني رقم 46 أ في شطره الرابط بين أولاد جلال والدوسن عند النقطة الكيلومترية 81 ببلدية أولاد جلال.

وأضاف البيان إن الحادث المروري خلق وفاة شاب يبلغ من العمر 17 سنة وإصابة آخر عمره 16 سنة بجروح حيث قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان ونقله لمستشفى عاشور زيان بأولاد جلال، فيما تم نقل المتوفي لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

من جهنها تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت بالطريق الولائي رقم 05 وبالتحديد بدوار أولاد بوضاف التابع إقليميا لبلدية بني شعيب دائرة برج بونعامة من أجل حادث مرور تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بحاجز إسمنتي. أسفر عن وفاة شاب عمره 33 سنة بمكان الحادث وإصابة شخصين تتراوح أعمارهما 48 و62 سنة يعانيان من إصابات متفاوتة الخطورة تم إسعافهما وتحويلهما نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى برج بونعامة.