بن زيان: العودة إلى التكوين الحضوري

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أنه تم اتخاد تدابير جديدة من أجل إنجاح الدخول الجامعي المقبل من خلال تحسين الخدمة العمومية للأسرة الجامعية.

وأوضح بن زيان، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية على هامش لقائه الدوري مع ممثلي التنظيمات النقابية، أنه تم إسداء مجموعة من التعليمات إلى مسؤولي المؤسسات الجامعية، منها اللجوء الى التعليم الحضوري، حيث وبعد استشارة وزارة الصحة واللجنة العلمية عن الحالة الوبائية في الجزائر والتي هي في تحسن تقرر العودة إلى التكوين الحضوري بالمؤسسات الجامعية دون التخلي عن التعليم عن بعد.

وأشار بن زيان، إلى أنه لن يتم التخلي عن التعليم عن بعد الذي سيبقى موجودا ومكملا للتعليم الحضوري مشيرا إلى أن العديد من الدروس موجودة عبر المنصة الرقمية.