مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من القوات الصهيونية، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونقلت وكالة شهاب، صباح اليوم الخميس، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وأوضحت الأوقاف الإسلامية أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

واقتحم المستوطنون، الخميس الماضي، المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في وقت يقتحم فيه المستوطنون المسجد يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

واعتقلت سلطات الاحتلال أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت آخر على الخروج منه، حيث أفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عرفات نجيب، أثناء تأديته لعمله كحارس في المسجد الأقصى، وذلك في الوقت الذي أجبرت فيه شابا آخر على مغادرة المسجد، خلال اقتحامات المستوطنين له".