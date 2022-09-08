هذا هو سعر كتاب الإنجليزية وهذه مراكز بيعه

وفي هذا الجانب، أوضح ياسين ميرة المدير المكلف بالإعلام والبراي على مستوى الديوان في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن الشحنات الأولى من الكتاب، وجهت إلى ولايات الجنوب، أدرار، تندوف، بشار والنعامة.

وبخصوص عملية بيع الكتب المدرسية من مختلف المستويات والمواد، أكد ميرة أن هناك 34 نقطة بيع على المستوى الوطني تابعة للديوان إضافة إلى أكثر من 1400 مكتبة معتمدة، إلا أن أهم واسطة للبيع هي المتجر الإلكتروني، الذي بيع من خلاله حتى الآن أكثر من 80 ألف كتاب مدرسي.

من جهة أخرى وبخصوص مراحل طباعة الكتاب المدرسي الجديد للغة الإنجليزية ثالثة ابتدائي فأكد مدير النشر بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، طلال عمارة أن هذا الكتاب، تم تأليفه وإعداده وفق مناهج وزارة التربية الوطنية المتعلقة بمرحلة التعليم الابتدائي ووفق دفتر الشروط البيداغوجي الصادر عن لجنة الاعتماد للمعهد التكنولوجي للبحث في التربية.

ويقع هذا الكتاب المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية في 64 صفحة من مقاس 20سم/28 سم، في حين بلغ سعره 180دج. وتمر طباعة كتاب الإنجليزية للسنة الثالثة My book of English بثلاث مراحل حيث يشرف على المرحلة الأولى فريق تقني في وحدة الصناعات والفنون المطبعية بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، حيث أعدت راضية حمدي باشا، تقني سامي في الوحدة، تصميم الكتاب على الوورد، في حين حوله زملاؤها إلى تصميم عبر برنامج حاسوبي، بينما تولى فنانون متخرجون من المدرسة العليا للفنون الجميلة، مهمة إعداد الرسومات المرافقة للنصوص، كما تولى فريق آخر إعداد الصور اللازمة.