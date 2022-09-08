ثلاثة منتخبات سودانية تعسكر في وهران

كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن نجاح اتصالاته مع نظيره الجزائري، لإقامة معسكرات تحضيرية لثلاثة منتخبات سودانية بعد منتصف سبتمبر.

ووفق موقع " كورة"، تم الاتفاق بين الاتحادين السوداني والجزائري، على قيام ثلاثة معسكرات تحضيرية في الجزائر لمنتخبات الرديف والأولمبي والشباب، وتقرر أن يكون سفرها من الخرطوم إلى الجزائر يوم 19 سبتمبر الجاري، على أن تقيم في مدينة وهران.

وأوضح الاتحاد السوداني، أنه بادر للاتحاد الجزائري، لقيام معسكر تحضيري للمنتخب الرديف، وذلك في إطار العلاقات الجيدة بين الاتحادين، وطلب استضافة معسكر وإقامة مباراتين مع المنتخب الرديف الجزائري.

ووافق الاتحاد الجزائري فوريا على مبادرة نظيره السوداني، ولاحقا طلبت " الفاف "حضور منتخبي الأولمبي والشباب السودانيين من أجل إقامة مباراتين بين كل منتخبين على حده للمنتخبات الثلاثة خلال الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر الجاري في أيام الفيفا للمباريات الدولية.