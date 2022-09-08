البليدة: إدراج تخصص الترجمة لأول مرة بجامعة علي لونيسي

أدرجت جامعة علي لونيسي بالعفرون (غرب البليدة) تحسبا للدخول الجامعي 2022-2023، ولأول مرة تخصص جديد يضاف لقائمة التخصصات التي توفرها للطلبة الجامعيين الجدد المتمثل في تخصص "الترجمة عربي-فرنسي -إنجليزي"

وأفاد المكلف بالإعلام والاتصال محسن خنيش، أن كلية الآداب واللغات أدرجت هذه السنة ولأول مرة تخصص جديد يتمثل في " الترجمة عربي-فرنسي، إنجليزي" لافتا إلى استقبال إلى غاية الآن 348 طلبا من قبل الطلبة الجدد الذين اختاروا هذا التخصص الجديد لاستكمال تعليمهم العالي.

وفي هذا الصدد، أوضح خنيش أنه تم تحديد مدة دراسة هذا التخصص الجديد بخمس سنوات بحيث يختار الطلبة في السنة الثالثة إحدى التخصصات الثلاثة المتمثلة في ترجمة مؤسساتية أو ترجمة الآداب والفنون أو ترجمة تقنية علمية مشيرا إلى أن المسار الدراسي للطلبة الذين اختاروا هذا التخصص الذي يعتمد على النظام المدمج يتوج بتحصلهم على شهادتي الليسانس والماستر.

من جهة أخرى أكد ذات المصدر، انطلاق عملية تقديم الشهادات والبطاقات الجامعة لأغلبية الطلبة الجدد الذين ستستقبلهم هذه الجامعة خلال الدخول الجامعي المقبل والبالغ عددهم 7405 طالبا جديدا 1701 منهم بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية 1340 بكلية الحقوق والعلوم السياسية. كما سيلتحق هذه السنة أيضا 2369 طالبا جديدا بكلية الآداب واللغات و1995 آخرين بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.