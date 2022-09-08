"الخبر" تنقل بعض تفاصيل قصة زواج رشيد السكيكدي من امرأتين

يدور الحديث في الشارع السكيكدي، كما في منصات التواصل الاجتماعي هذه الأيام حول "الخرجة" التي قام بها رشيد بويديوة، المتزوج من زوجتين في عرس واحد.

رشيد فتح قبله لـ "الخبر" وراح يقص علينا بعض الحقائق عكس ما هو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي.

يقول رشيد السكيكدي بأنه مواطن عادي جدا، مهندس في الجيولوجيا، عمل لمدة سنة بفرنسا، ثم بالصحراء الجزائرية ومنها عاد إلى سكيكدة، بسبب مرض والديه اللذين توفيا فيما بعد، ومنها قام بفتح وكالة سياحية بحي مرج الذيب بمدينة سكيكدة، مؤكدا في السياق ذاته أنه لحد اليوم لا يملك سكنا خاصا.

أما عن قصة الزواج، فقد أكد رشيد أن الزوجتين كان قد درس معهما في الابتدائي، وتربطه علاقات حسنة مع العائلتين، وشاء القدر أن عرض عليهما فكرة الزواج.

زيجاته.. واحدة متخصصة في الخياطة والأخرى في الطب البديل

يواصل محدثنا الذي أصبح بين عشية وضحاها موضوع الرأي العام الوطني، أن العائلتين تقلتا الفكرة دون تردد أو التفكير في أن هذا الزواج قد يحدث ضجة في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، التي يقول بأنها لم ترحمه من خلال التعليقات، بحيث يؤكد في تصريحه لـ "الخبر" أنه مواطن جد عادي وأن زواجه من زوجتين في عرس واحد لا يعد حدثا بالنسبة إليه، حيث يقول بأن هذا "الزواج كان عفويا وفضلت أن أتزوج من تعمل معي وأعرفها جيدا، وهو الأمر الذي جعلني أتزوج بعروسين، وأقمت لهما موكبا واحدا "كورتاج" دون التفكير في الزخم الإعلامي في صفحات التواصل الاجتماعي".

"المهر.. مصحف ومليون سنتيم والبركة ودعاوي الخير"

وبخصوص الخطوبة، قال رشيد أنه "تحصل على الوثائق والتصريح من الجهات المسؤولة ومن الزوجة الأولى التي عقد قرانها أسبوعا قبل خطوبة الثانية بحضور أهل الزوجتين، والمهر حدد في مصحف و10 آلاف دينار جزائري". وبخصوص حفل الزفاف، قال رشيد أنه أقامه في فيلا لأحد المواطنين بحي العربي بن مهيدي في سكيكدة، مضيفا أنه حاليا مؤجر بحي تيمقاد، بيت من طابقين كل عروس في طابق في انتظار الاستفادة من مسكن، حيث أكد في تصريحه الذي خص به "الخبر" بأنه لا يملك مسكنا يأويه رفقة زوجتيه .

رشيد بويديوة في سياق تصريحه قال "زواجي من عروسين حق وسترة وحلال، وأنا أقبلت على هذا الزواج ليس من أجل الشهرة ولكن من حقي وحق كل شاب أن يتزوج بأكثر من واحدة، لأن الدين حلل أربع زوجات لكل مسلم، وما يجري حاليا في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي إلا تشهير وفقط، بالرغم أن الكثير انتقدني بشدة ووصفني بأنني صاحب مال وعقارات، ولكن بالعكس، ما أنا سوى مواطن عادي جدا كنت بدون عمل ورزقني المولى، وفتحت وكالة سياحية، غير أنها تزامنت مع كورونا ولم أعمل خلال فترة الوباء، ومع مرور الزمن أعيد نشاط الوكالة التي هي مصدر رزق لي والأسرة الصغيرة الحالية المتكونة من زوجتين والمتحدث". وكشف لنا رشيد في حديثنا معه أنه حاليا في جولة ببعض الولايات بعدما قضى سويعات على شاطئ صوفيا بمنطقة قرباز.

صهره: "ما قام به رشيد عادي ومقبول"

أحد أصهار رشيد السكيكدي أكد لنا أن ما قام به رشيد الذي تزوج من أخته مقبول جدا، مضيفا أنه سبق لرشيد وأن أخبره بأنه ينوي الزواج بطريقة مغايرة لإخوته، حيث قال، يضيف صهره، أنه تحدث مع الفتاتين قبل الزواج بنيته في البناء بهما معا أو لا يتزوج، مضيفا "شخصيا حضرت مراسم فاتحة الكتاب في عقد القران على الفتاة الأولى وبعد أسبوع جاء لخطبة أختي، والعائلة قبلت به دون التفكير في الزخم الكبير للدعاية والحديث في الشارع وعلى منصات التواصل، واعتبرنا أن الموضوع بسيط لا يستحق ما بلغه من انتقادات وبين راض ومستنكر لهذه الخرجة التي قام بها رشيد".

وقال محدثنا: "عائلتا العروسين نظمت كل واحدة منهما حفل عشاء في بيتها، كما هو معمول به في العادات والتقاليد المعروفة في الأعراس". وبخصوص خروج أخته كعروس، أضاف المتحدث، أن العريس رشيد قدم بالكورتاج إلى البيت وقام بإخراج عروسته من بيت العائلة بطريقة عادية ودون حرج من العائلتين لأن الزوجتين تعرفان بعضهما والعائلتان راضيتان بهذا الزواج الذي أصبح حديث العام والخاص عبر التراب الوطني، رغم أن الأمر يعد بسيطا جدا.

هذه الواقعة التي أقدم عليها رشيد بويدية تعتبر غريبة على المجتمع الجزائري، نقلناها إلى الشارع المحلي، من أجل رصد آراء بعض المواطنين والمواطنات، حيث بدأنا بسيدة في العقد السادس، وبعد إلحاح قالت السيدة خديجة أنها ترفض مثل هذا العرس وهو غير مقبول وهي عادة غريبة على المجتمع الجزائري، مشيرة في سياق كلامها إلى الغيرة الموجودة بين المرأة والمرأة وكيف أن الواحد يتزوج من امراتين مرة واحدة، متسائلة عن دور الوالدين في هذا الموضوع، معبرة عن رفضها التام لهذه الزيجة، مؤكدة أنها لم يسبق لها وأن عاشت أو سمعت بمثل هذا الزواج الذي يقدم عليه جيل اليوم".

سعاد، من جهتها قالت: "أنا لا أقبل بمثل هذا الزواج، من المستحيل أن أزف عروسا رفقة عروس أخرى لنفس الرجل لأن هذا الزوج قد لا يوفق بيننا، إضافة إلى هذا فإن التفاهم بين زوجتين قد لا يحصل، وهذا معروف على النساء، ليس في الجزائر فقط بل في العالم، بحيث ترفض كل واحدة الزوجة الأخرى، ولنفترض أن هذا الشاب قد أحب كلتيهما، لكنها تبقى ظاهرة غريبة على مجتمعنا، هي ليست حراما، والرجل من حقه الزواج بأربع نساء ولكن ليس على الطريقة التي قام بها رشيد".

أما عمّار في عقده الرابع هو الآخر فيقول: "ما قام به رشيد حيّر المجتمع، حيث أنه تزوج بامرأتين في زفاف واحد أنا أعجز عن هذا"، مضيفا "امرأة واحدة وإذا قدرت عليها فما بالك باثنين دفعة واحدة"، معتبرا ما قام به رشيد مغامرة.

المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية

يرى المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية لولاية سكيكدة بأن ما قام به هذا الرجل "رشيد" ليس حراما شرعا لأنه يوافق صريح قول الله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثلاث ورباع .."، خاصة مع توفر عنصر الرضا والقبول من الطرفين، غير أنه خالف ما تعارف عليه المجتمع الجزائري في جعل لكل واحدة عرسا مستقلا، أي واحدة في أسبوع وأخرى في أسبوع كان من الأحسن.