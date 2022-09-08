بلعابد يتحدث عن التحضيرات للدخول المدرسي

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، أن 1629 مدرسة ابتدائية ستستفيد من اللوحات الرقمية.

وأوضح بلعابد، خلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول تقييم التحضير للدخول المدرسي المقبل، أنه سيتم التخلص نهائيا من ثقل المحفظة لتلاميذ الابتدائي من خلال، دراسة تجهير المدارس لحفظ النسخة الثانية من الكتب المدرسية في أدراج أو خزائن، كما سيتم تزويد عدد معتبر من المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية ولواحقها لوضعها تحت تصرف التلاميذ قبل بداية الموسم الدراسي.

وكشف بلعابد، عن استفادة أزيد من 4 ملايين تلميذ من الكتاب المجاني، مضيفا أن عملية تسجيل وبيع الكتاب المدرسي تسير بشكل جيد. وقال بلعابد إن الدخول المدرسي لموسم 2022/ 2023 سيعرف إطلاق حملة تنظيف لكل المؤسسات التربوية وذلك قبل التحاق 11 مليون تلميذ بالمدارس في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة.

من جهة أخرى، تحدث الوزير عن عملية توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية، حيث أكد أن عملية اختيار والتعاقد مع أساتذة الإنجليزية للثالثة ابتدائي تمت بشفافية تامة، كاشفا عن تجاوز رقم 40 ألف مدمج من الجهاز المهني.