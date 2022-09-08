غزال يطمئن مدربه

كشف اليوم الخميس تقرير تركي أن الدولي الجزائري رشيد غزال لاعب بشيكتاش، استعاد عافيته وأصبح جاهزا للمنافسة.

وحسب موقع " فوطوماك"، فإنه عاد إلى أجواء التحضير لمواجهته المقبلة بعد استفادته من يومين راحة.

وحسب المصدر ذاته، فإن رشيد غزال استأنف هو الآخر التدريبات بعدما غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب الإصابة، وهو ما أراح مدربه إسماعيل فاليريان الذي سيعوّل عليه في اللقاء المقبل ضد باشاك شهير الذي يلعب له مواطنه وزميله في المنتخب الوطني أحمد توبة.

يذكر أن غزال حقق بداية موفقة هذا الموسم مع بشيكتاش، بمساهمته وتسجيله لأهداف حاسمة.