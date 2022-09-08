مطلوبون في الخارج تحت مظلة قانون لمّ الشمل

من المتوقع أن تبدأ السلطات العمومية الجزائرية في تسوية وضعية عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب الموجودين في الخارج، في إطار تدابير قانون لم الشمل الجديد، الذي تم التطرق إليه في اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، وتشير المصادر إلى أن قيادات تواصلت مع السلطات الجزائرية من أجل الاستفادة من العفو.

تشير معلومات حصلت عليها "الخبر" إلى أن المئات من المتابَعين في قضايا إرهاب على موعد مع تسوية وضعياتهم ضمن قانون لم الشمل، وقالت مصادر عليمة إن ما يزيد عن 300 من أعضاء حركات مدرجة ضمن الكيانات الإرهابية حديثا أبدوا استعدادا لتسوية وضعيتهم، من بينهم أشخاص موجودون في الخارج صدرت في حق بعضهم أحكام قضائية، في حين وُجهت تهم بالانتماء لمنظمات إرهابية لعدد منهم، وهذا أحد أسباب تسريع إجراءات إصدار القانون، من خلال اجتماع مجلس الوزراء الجزائري الأخير.

وقالت مصادر عليمة إن مطلوبين للأمن الجزائري في الخارج تواصلوا مع الجهات المختصة في الجزائر في حالاتٍ عبر أقاربهم، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية والعودة إلى البلاد، في إجراءٍ سيغني الدولة الجزائرية عن إجراءات مطالبة الدول الأوروبية بتسليم مطلوبين متهمين بالإرهاب.

وقالت ذات المصادر إن من بين المعنيين بالإجراءات قيادات موجودة في فرنسا، وبعض المطلوبين المصنفين في حالة فرار، الذين يُعتقد أنهم مختبئون في الجزائر. وفي ذات السياق، تقول المعلومات المتوفرة إن بعض المعنيين بالإجراء الجديد أبلغوا الجهات المختصة، من خلال وسطاء، رسائل مفادها أنهم لم يكونوا يعرفون أن النشاط الذي مارسوه ضمن المنظمات المحظورة في الجزائر يصل إلى درجة ممارسة الإرهاب، وأنهم فور علمهم بقائمة الكيانات الإرهابية الجديدة توقفوا عن النشاط بشكل كامل.

وتأمل السلطات الجزائرية في توسيع استفادة الأشخاص من التدابير، وكذا كل الأشخاص الذين نشطوا ضمن هذه المنظمات، دون أن توجه لهم بشكل رسمي تهم الإرهاب، وكل هذا لعزل قيادات المنظمتين عن أي حاضنة شعبية مفترضة، أو متعاطفين أو أشخاص ينشطون في الخفاء، بشكل خاص الذين ينشطون في مجال جمع الأموال والتجنيد، والنشط الإعلامي السري.

وبالرغم من عدم توفر تفاصيل حول الكيفية التي ستتم بها تسوية وضعية المتهمين بممارسة الإرهاب ضمن القانون الجديد، فالأهم بالنسبة للسلطات العمومية الجزائرية، هو استرجاع المئات من الناشطين بشكل سري في الخارج وفي الداخل من أعضاء المنظمتين.

القيادة السياسية الجزائرية اليوم تدرك حجم التحديات الأمنية التي تواجه الدولة من المنظمات الإرهابية الجديدة، والتي تستخدم وسائل جديدة مختلفة عن التهديد الإرهابي السابق، والمهم الآن هو إبعاد المنظمات الإرهابية الجديدة والقديمة عن أي حاضنة شعبية محتملة، وحرمانها من إمكانية تجنيد منخرطين جدد، وإقناع أشخاص جدد مطلوبين أو غير مطلوبين رسميا، الراغبين في التوبة وتسوية الوضعية القانونية، بالعودة إلى الحياة الطبيعية السابقة.

ونجحت الجزائر في الحد من خطورة التهديد الإرهابي اعتبارا من تسعينات القرن الماضي، بوسائل قانونية، من خلال قانون الرحمة ثم قانون الوئام المدني، ثم إجراءات وتدابير السلم والمصالحة، هذه الخبرة ساهمت في تحويل الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد النظام الجمهوري في تسعينات القرن الماضي إلى مجموعات مسلحة معزولة تماما عن الشعب، يحتاج القضاء عليها إلى بعض الوقت فقط.