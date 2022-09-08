حجز مصاحف بميلة

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بميلة من حجز 80 مصحفا للقرآن الكريم يحمل ألوان "علم وراية" المثليين.

العملية تمت أثناء قيام أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بميلة بدورية عبر المكتبات المتواجدة بإقليم بلدية ميلة، أين تم ضبط (05) مصاحف للقران الكريم متوسطة الحجم تحتوي على ألوان علم وراية وشعار المثليين، ليتم حجزها والاحتفاظ بها على مستوى مقر الفرقة، مراسلة مديرية الشؤون الدينية لولاية ميلة، من أجل معاينة مصاحف القران الكريم المحجوزة.

مواصلة للتحقيق، وبموجب إذن بتمديد الاختصاص الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة من أجل التنقل إلى مدينة العلمة بولاية سطيف قصد مراقبة المحلات التي تم اقتناء المصاحف منها، أين أسفرت عملية التفتيش عن حجز 75 مصحفا من القرآن الكريم يحتوي على ألوان علم وراية وشعار المثليين بمختلف الأحجام بدون سجل تجاري ولا فاتورة.

تم تسليم المصاحف المحجوزة المقدرة بــ80 نسخة إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بعد صدور تقرير المجلس العلمي لها الناص على إتلافها.