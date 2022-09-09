بطولة شمال إفريقيا للكاراتي: الجزائر حاضرة بـ78 رياضيا

يشارك المنتخب الجزائري بمجموع 78 رياضيا من أصناف الأشبالذ، الأواسط والأكابر (ذكور و إناث)، في بطولة شمال إفريقيا

للكاراتي, كاتا و كوميتي، المقررة بين 9 و 11 سبتمبر 2022 بتونس، بحضور 323 رياضيا، وفق ما علمته "وأج" من المنظمين.

وستكون هذه المنافسة المنضوية تحت لواء اتحاد الفيدراليات الأفارقة محطة إعدادية لبلدان شمال إفريقيا: تونس (البلد المنظم)، الجزائر، مصر، ليبيا وموريتانيا، تحسبا للاستحقاقات الدولية المقبلة, من بينها مونديال الشباب المبرمج في تركيا.

وحسب المختصين، من المنتظر أن يكون المستوى الفني للبطولة مرتفعا بخوض مُنازلات قوية بما أن أقوى المصارعين الأفارقة ينحدرون من منطقة شمال إفريقيا، وبالتالي ستكون هذه المنافسة فرصة سانحة لتكثيف تحضيراتهم تحسبا لمشاركتهم في المواعيد الرياضية الدولية القادمة.