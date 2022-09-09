مليكة رحال تفوز بالجائزة الكبرى لمواعيد التاريخ

توجت المؤرخة والأكاديمية الجزائرية مليكة رحال اليوم الخميس بفرنسا بالجائزة الكبرى لمواعيد التاريخ عن مؤلفها الصادر مؤخرا تحت عنوان "الجزائر 1962، تاريخ شعبي"، حسبما أعلنت عنه دار النشر.

ويتطرق هذا المؤلف المتكون من 419 صفحة، والذي صدر مؤخرا عن دار "البرزخ"، إلى جزء من التاريخ الممتد بين يناير وديسمبر 1962 بعد 132 سنة من الاستعمار.

وتعرض المؤرخة في هذا العمل "ما كان ينتظر الجزائر من أمور مستعجلة آنذاك".

فعلاوة على مواضيع الصحة والتربية، توجب على الجزائر تشغيل المصانع وتكوين المعلمين والأطباء والمهندسين من أجل ضمان هذا التغيير نحو دولة وطنية.

وتكافئ هذه الجائزة التي ستمنح لمليكة رحال خلال حفل تكريم منتظر يوم 8 أكتوبر المقبل، عملا تاريخيا صادر باللغة الفرنسية ساهم بشكل كبير في تقدم البحث العلمي التاريخي ونشره.

وتشغل مليكة رحال، من مواليد 1974، منصب أستاذة في التاريخ متخصصة في التاريخ المعاصر للجزائر ومكلفة بالبحث في المركز الفرنسي للبحوث العلمية. كما تدير، منذ يناير الماضي، معهد التاريخ بجامعة باريس 8.

للإشارة فقد ألفت السيدة رحال "علي بومنجل، قضية فرنسية، تاريخ جزائري" سنة 2011 و"الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وأنصاره، المساهمة في تاريخ القومية الجزائرية" سنة 2017.