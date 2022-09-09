ماكرون يصعد ضد شخصيات إسلامية أخرى

كشف وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، عن وجود قائمة تضم قرابة مئة إمام وداعية ومشرف على جمعيات إسلامية، سوف تتخذ في حقهم إجراءات الطرد من فرنسا، بعدما أجّلت تجديد تصاريح الإقامة للعديد من الشخصيات.

ويواصل الإعلام الفرنسي اهتمامه بقضية الداعية حسن إيكويسن (58 سنة) الذي اختفى عن الأنظار عقب صدور قرار أعلى محكمة في باريس بترحيله، حيث تحول، إلى ما يشبه "عدوا للجمهورية".

وقال وزير الداخلية الفرنسي: هذا الداعية يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى ومبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء.

وصدرت في حق ايكويسن مذكرة توقيف أوروبية بعد أن فشلت السلطات الفرنسية في القبض عليه، بينما دافعت المحامية لوسي سيمون عن موكلها الإمام إيكويسن بالقول إنه لا يشكل أي تهديد لأمن فرنسا.