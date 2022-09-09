الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم يهنئ الجزائر

هنأ الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، رجاء الله السلمي، أشبال الجزائر بعد فوزهم ببطولة كأس العرب للناشئين 2022، سهرة الخميس، في ختام منافسات البطولة التي أقيمت بوهران، متمنياً التوفيق لمنتخب المغرب في قادم الاستحقاقات.

وقدم السلمي شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ولرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، على الاستضافة الناجحة للنسخة الرابعة من هذه البطولة. كما شكر أيضاً رئيس اللجنة المنظمة عبد الحكيم الشلماني وكافة أعضاء اللجنة، والأمانة العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم وكافة لجان البطولة، على الجهود التي بُذلت خلالها وساهمت في نجاحها.

وأوضح الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم أن "نجاح هذه البطولة يأتي امتداداً لنجاح المسابقات الماضية التي أقامها الاتحاد هذا الموسم 2022-2023، والتي تهدف إلى إثراء الرياضة في الوطن العربي وتنمية قدرات ومواهب وإمكانيات اللاعبين العرب، وتطوير الحكام وكافة العاملين في منظومة كرة القدم" .

كما بيّن السلمي أن "حرص ومتابعة واهتمام الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي، ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، كان خلف هذا النجاح المتلاحق للمسابقات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن" الاتحاد العربي حريص على استمرار مثل هذه البطولات للفئات السنية المختلفة، لتؤدي رسالتها وتحقق أهدافها المنشودة".