توقعات ايجابية في أسعار النفط

كشفت وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن توقعاتها بأن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت 98 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من 2022، و97 دولارًا للبرميل في العام 2023.

وتؤسس هذه التوقعات احتمالية لارتفاع أسعار النفط، في ظل إمكانية للنمو الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وأشارت الوكالة في آخر تقاريرها الى ان متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام يبلغ ـ حسب توقعات الوكالة-11.8 مليون برميل يوميًا في عام 2022 و12.6 مليون برميل يوميًا في عام 2023، ما سيحقق رقماً قياسياً لأكبر إنتاج أمريكي من النفط الخام خلال عام.

وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي الحالي هو 12.3 مليون برميل في اليوم، المسجل في عام 2019.

وأحصى التقرير استهلاك 99.4 مليون برميل في اليوم من البترول والوقود السائل على مستوى العالم في أوت الماضي 2022، بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل في اليوم عن آب 2021.

ويتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي بمتوسط 2.1 مليون برميل في اليوم للعام 2022، فضلا عن ارتفاع بمتوسط 2.0 مليون برميل في اليوم في عام 2023.

وتابع التقرير، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم، رفعت الوكالة سقف توقعاتها لاستهلاك النفط في الربع الرابع من العام الحالي، والربع الأول من العام المقبل، حيث أن مزودي الكهرباء، خاصة في أوروبا، قد يتحولون إلى التوليد القائم على النفط الوقود.