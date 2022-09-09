هذا ما قاله وزير الأشغال العمومية الجديد

تعهد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية الجديد لخضر رخروخ، بأنـه لن يدخر أي جهد في سبيل خدمة هذه القطاعات والدفع بها لمستويات كبيرة.

وشكر الوزير الجديد في كلمة له على هامس مراسم التنصيب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصه بتعيينه على رأس قطاع حساس بجوانبه الثلاثة الأشغال العمومية، الري والمنشآت القاعدية والتي يجمعها ترابطا وثيقا.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والأمن المائي السابق كريم حسني: "لقد حققنا الكثير من الإنجازات وتجاوزنا بفضل تضافر الجهود عديد التحديات، وإنني على يقين بأنكم بفضل الخبرة ستتغلبون عليها سيما وأن الوافد الجديد على رأس القطاع سيقدم الكثير بفضل الخبرة التي يكتسبها".