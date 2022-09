Instructions strictes pour les cadres du secteur agricole

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présidé une réunion qui a réuni les cadres du secteur, ainsi que du secrétaire général de l’union nationale des paysans algériens, du président de la chambre nationale de l’agriculture et des directeurs des bureaux et les institutions économiques de tutelle.

Cette rencontre, qui s’est déroulée jeudi, était consacrée à la préparation de la saison agricole 2022-2023, en particulier la campagne de labourage et d’ensemencement pour la culture céréalières ainsi que l’investissement dans d’autres cultures stratégiques dans le cadre du développement d'agriculture industrielle des terres désertiques, ainsi que la discussion de plusieurs questions et dossiers prioritaires, selon une déclaration du ministère.

En ce qui concerne la campagne de labourage et d’ensemencement, le Ministre a rappelé l’importance de cette campagne pour l’augmentation de la production céréalière nationale, qui nécessite plus d’efforts pour son succès.

Dans ce contexte, le Ministre a donné des instructions strictes aux cadres du secteur au niveau local et central pour suivre la campagne de labourage et d’ensemencement en intensifiant les efforts sur le terrain en coordination entre tous les acteurs (Chambres paysannes, représentants de l’union générale des paysans algériens), en veillant à ce que les préoccupations et les besoins des agriculteurs en ce qui concerne la fourniture d’intrants et en les exhortant à suivre la voie technique ainsi qu’à les sensibiliser à la nécessité de doter leurs terrains de dispositifs supplémentaires d’irrigation, en particulier dans les wilayas du nord du pays.

Dans la même course, le ministre a rappelé les décisions de la dernière réunion ministérielle, qui a réuni les ministres de l’agriculture, l’Industrie et des ressources en eau, qui a été consacré à l’étude de tous les aspects de l’irrigation agricole et de l’équipement afin d’élargir les zones irriguées, en plus d’élargir les capacités de stockage des céréales.